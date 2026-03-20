"I nove punti dall’Inter sono tanti, però perché mettere limiti alla Provvidenza?", dice Edy Reja in vista di Cagliari-Napoli

Matteo Pifferi Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 17:32)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista di Cagliari-Napoli, il doppio ex Edy Reja ha parlato così del match e della possibilità della squadra di Conte di ridurre il gap con l'Inter:

«Difficile per entrambe, anche se i valori sono differenti. Ma Pisacane, che ha già raggiunto una zona di apparente sicurezza, vorrà evitare pathos nel finale; e Conte, che vede il Milan e il secondo posto, non vorrà negarsi il brivido di credere in un miracolo».

Lei crede nell’intervento Divino o nella aritmetica.

«I nove punti dall’Inter sono tanti, però perché mettere limiti alla Provvidenza? Il Napoli tenterà di vincerla, poi si metterà comodo ad aspettare i risultati del weekend. Il discorso vale anche per il Cagliari, che non ha alcuna intenzione di sentire il fiato sul collo di chi insegue».

Le viene concesso di scegliere solo un uomo-simbolo della serata...

«Punto su Hojlund, che è fortissimo. Centravanti pazzesco: attacca la profondità, gioca per gli altri e poi per sé, ti conquista al primo scatto. Però poi ricordo anche che De Bruyne-McTominay assieme fanno una qualità tecnica straripante. Due leader dentro, col gol nel sangue».