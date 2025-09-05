Lautaro: “La parola giusta per Psg-Inter è impotenza, fatto zero. E io per 5 giorni ero come…”

In un'ampia intervista concessa a France Football, Lautaro Martinez ha affrontato anche il tema Monaco di Baviera

Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista a France Football che sarà disponibile a tutti a partire da sabato 6 settembre. Intanto sui social sono già trapelati alcuni stralci dell'intervista. Un capitolo è dedicato alla finale di Champions, persa malamente dai nerazzurri.

Lautaro Martinez ne ha parlato così: "Sono stati cinque giorni in cui volevo parlare con la gente, volevo parlare con i miei compagni, ma non mi usciva nulla, non riuscivo a dire niente. Ero bloccato, ero un po’ angosciato. In questi ultimi tre anni siamo arrivati a due finali, abbiamo fatto un grandissimo campionato, un grandissimo percorso, e nell’ultima partita ci è sempre mancato qualcosa per poter raggiungere l’obiettivo principale che era la Champions.

Sapevamo di affrontare una squadra difficile, una squadra tosta, una squadra che arrivava con tanta fiducia, ma anche noi stavamo bene: avevamo preparato quella settimana decisiva con molta calma, con molta serenità. Con tanta fiducia, sì, forse impotenza è la parola giusta, perché non siamo riusciti a fare quello su cui avevamo lavorato.

Quello che avevamo provato in allenamento non siamo riusciti a metterlo in campo, e più di tutto questa è stata la cosa che ci ha fatto più rabbia dopo quella partita. Hanno meritato il risultato, hanno meritato la finale, perché hanno fatto una grandissima partita.