"E' sempre importante per un attaccante segnare, ma la cosa principale è che l'Argentina vinca. Non l'ho vissuta male, ma cercavo di lavorare sull'ansia visto che ho segnato due gol all'inizio del Mondiale dove hanno fischiato fuorigioco. Oggi me la sto godendo nel modo migliore, perché difendere il mio paese è la cosa più grande che si possa fare".