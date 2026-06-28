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fcinter1908 news interviste Lautaro: “Il mio gol? Non la vivevo male, l’importante è che vinca l’Argentina. Tanti sono…”

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Lautaro: “Il mio gol? Non la vivevo male, l’importante è che vinca l’Argentina. Tanti sono…”

Lautaro: “Il mio gol? Non la vivevo male, l’importante è che vinca l’Argentina. Tanti sono…” - immagine 1
Intervistato dopo la vittoria dell'Argentina contro la Giordania per 3-1, Lautaro Martinez, autore del suo primo gol in questo Mondiale, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato dopo la vittoria dell'Argentina contro la Giordania per 3-1, Lautaro Martinez, autore del suo primo gol in questo Mondiale, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"E' sempre importante per un attaccante segnare, ma la cosa principale è che l'Argentina vinca. Non l'ho vissuta male, ma cercavo di lavorare sull'ansia visto che ho segnato due gol all'inizio del Mondiale dove hanno fischiato fuorigioco. Oggi me la sto godendo nel modo migliore, perché difendere il mio paese è la cosa più grande che si possa fare".

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"A volte la gente si fa un'ossessione sulla questione del gol. Io guardo molto quello che si dice. Oggi sono contento perché l'Argentina ha vinto, non per il gol".

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