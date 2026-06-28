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Perisic: “A gennaio ero vicino al ritorno all’Inter. Sanno dove trovarmi”

Perisic: “A gennaio ero vicino al ritorno all’Inter. Sanno dove trovarmi” - immagine 1
L'esterno croato del PSV Eindhoven non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

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Una possibilità concreta, non chiacchiere di calciomercato. Ivan Perisic è stato realmente vicino al ritorno all'Inter nel mese di gennaio, ma la trattativa saltò a causa del "no" del PSV Eindhoven.

Perisic: “A gennaio ero vicino al ritorno all’Inter. Sanno dove trovarmi”- immagine 2
Getty Images

Eppure, l'ipotesi di tornare a vestire la maglia nerazzurra sembra essere rimasta nella testa dell'esterno croato. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sportitalia al termine del match contro il Ghana (e il suo sorriso), sono eloquenti: "Tornare all'Inter? A gennaio ero vicino, ma il PSV Eindhoven non mi ha lasciato andare. Dipende da direttore e presidente, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare...".

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