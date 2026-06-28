Eppure, l'ipotesi di tornare a vestire la maglia nerazzurra sembra essere rimasta nella testa dell'esterno croato. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sportitalia al termine del match contro il Ghana (e il suo sorriso), sono eloquenti: "Tornare all'Inter? A gennaio ero vicino, ma il PSV Eindhoven non mi ha lasciato andare. Dipende da direttore e presidente, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare...".