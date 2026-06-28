"C'è troppo distacco tra Premier League e gli altri campionati. Per loro certi investimenti sono quasi normale. Con Palestra perdiamo un ottimo giocatore, mi dispiace di non vederlo in Italia. Ero molto curioso di vederlo in un grande club italiano come l'Inter, ma ha fatto una scelta diversa e va rispettata. Spero solo che abbia scelto lui, con cuore e convinzione".

"Juventus? E' arrivato un uomo di idee e visione come Carnevali, che ora deve avere chiaro ciò che deve trasmettere agli altri. Venendo da anni di prove, ora deve dare un'identità chiara per tanti anni. Credo che ce la farà, perché al Sassuolo ha fatto grandi cose e troverà un ambiente favorevole. Colpo in difesa? Dipende da Bremer: ho sempre sostenuto che avesse bisogno di un regista che lo guidasse in certe situazioni. Lucumi mi ha impressionato, è forte fisicamente, ma dipende da come Spalletti vorrà giocare. Milan? Partirei dall'allenatore, ha dimostrato di avere un'identità chiara. La cosa che mi spaventa è il totale cambiamento di idee da un altro all'altro. Io sono però sempre per i giovani, che hanno idee propositive".