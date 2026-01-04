Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bologna: "La partita l'abbiamo preparata benissimo, poi in campo abbiamo rispettato quanto provato in settimana: non era facile, il Bologna ci ha messo spesso in difficoltà. Ma siamo contenti dei tre punti, grande partita. Il mio segreto quest'anno? Fisicamente non sento più dolori, sono contento: il Mister mi ha dato fiducia e libertà e voglia di divertirmi mostrando le mie qualità. Devo sempre migliorare dando supporto alla squadra.