Zielinski: “Fisicamente non ho più dolori, sono contento. Chivu mi dà fiducia e libertà”

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bologna
Marco Astori 

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bologna: "La partita l'abbiamo preparata benissimo, poi in campo abbiamo rispettato quanto provato in settimana: non era facile, il Bologna ci ha messo spesso in difficoltà. Ma siamo contenti dei tre punti, grande partita. Il mio segreto quest'anno? Fisicamente non sento più dolori, sono contento: il Mister mi ha dato fiducia e libertà e voglia di divertirmi mostrando le mie qualità. Devo sempre migliorare dando supporto alla squadra.

Che ruolo preferisco? Io preferisco mezzala, però ultimamente Chivu mi ha usato regista e mi sto trovando bene: quando ha bisogno di me in quel ruolo, sarò sempre pronto a dare il mio contributo. Ma la mezzala sinistra è la posizione che mi piace di più. Chivu ci dà libertà, le mezzali quando si abbassano vogliono creare spazio nella metà campo per palleggiare o favorire gli attaccanti. C'è qualità e libertà, la squadra gira bene".

