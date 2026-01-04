Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Bologna 3-1, Piotr Zielinski ha parlato così:
Zielinski: “Tornato Zielinski prime? Da un po’. Grande partita. Col Bologna…”
L'Inter vince 3-1 contro il Bologna e si riprende il primo posto in classifica: le parole di Zielinski a Dazn
"Tornato Zielinski prime? Sì da un po' si vede Zielinski in buone condizioni, sono contento di dare il mio apporto. Oggi abbiamo fatto una grande partita, partita sotto controllo e siamo contenti. Contro il Bologna ultimamente avevamo sofferto"
