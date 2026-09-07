VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, Lautaro Martinez ha parlato della gara ai microfoni di Inter Tv. Queste le dichiarazioni del capitano nerazzurro: "Io sto bene, la squadra ha recuperato le energie in queste ore. Anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi".

"Domani dovremo farci trovare pronti. Cosa farà la differenza? I dettagli, quindi dobbiamo essere pronti a tutto perché i dettagli fanno la differenza in queste competizioni. Affrontiamo una squadra forte su un campo difficile".

(Inter Tv)