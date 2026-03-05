Live chat con Lautaro Martinez su DAZN: ecco le risposte del capitano dell’Inter alle domande dei tifosi e non solo.
A tutto Lautaro: “Sogni ancora da realizzare? La Champions. Il mio recupero e l’Inter per me è…”
Domanda: Tornerai a correre un giorno?
Risposta di Lautaro: È una domanda che mi fanno molte persone. Sì, in futuro mi piacerebbe tornare.
D: Qual è stato il momento più difficile della tua carriera e come ti ha aiutato a diventare il 'Toro' che vediamo oggi?
R: Ci sono stati molti momenti difficili che ho dovuto attraversare, forse più personali del calcio. Nonostante il quinto infortunio al metatarso quando ero in gara. All'infortunio alla caviglia ai Mondiali.
D: Lautaro, come ti senti ad avere i tifosi dell'Inter che tifano per te ogni partita?
R: Orgoglio, sin dal primo giorno mi sono sentito amato da queste persone.
D: Ciao Lauti, come va il recupero?
R: Ciao bravissimo, giorno dopo giorno meglio!! grazie
D: Come ci si sente a giocare con Messi?
R: È il migliore in assoluto!!!
D: Ciao capitano, cosa diresti al Lautaro giovane del Racing?
R: Che ripeta tutto quello che sta facendo Lautaro dell'Inter. Con lavoro, umiltà e rispetto.
D: Ciao Lauti, mi chiamo Vladimir e vengo dalla Bulgaria. Gioco a calcio e tu sei il mio idolo, che consiglio mi daresti per aiutarmi nel calcio?
R: Regola numero 1: DIVERTITI, poi responsabilità con il lavoro quotidiano, rispetto e umiltà.
D: Qual è il tuo ricordo più bello?
R: Nel calcio, alzo la Coppa del Mondo.
D: Il miglior stadio in cui tu abbia mai giocato?
R: Cilindro! San Siro! Sono le mie seconde case!!!
D: Lauti come ti sei sentito la prima volta che hai messo piede a San Siro con la fascia al braccio?
R: Emozione pura inspiegabile come ogni col che segno in quello stadio.
D: Chi era il tuo idolo d'infanzia?
R: Mio padre.
D: Sarai presente allo stadio al derby?
R: Sempre.
D: Ciao Lauti, come ci si sente ad essere nel podio dei marcatori di sempre dell'Inter?
R: Non avrei mai immaginato di essere in quel posto!! Ma con il lavoro e il sacrificio tutto si ottiene.
D: Lauti se dovessi descrivere l'Inter con una parola, come la descriveresti?
R: Pasion.
D: Capitano cosa si prova a vedere la propria squadra giocare dagli spalti?
R: Vuoi essere in campo ahahaha.
D: Brera o CityLife?
R: Brera.
D: Piatto preferito degli italiani???
R: Risotto alla milanese.
D: Difensore più forte affrontato in Serie A?
R: Bremer.
D: A chi ti sei ispirato da bambino?
R: Mio padre.
D: Che emozione è stata vincere il Mondiale?
R: La cosa più importante nel calcio è vincere la Coppa del Mondo.
D: Hai ancora dei sogni da realizzare?
R: La Champions League.
D: Il miglior giocatore contro cui hai giocato?
R: Messi.
D: Carbonara o amatriciana?
R: Pasta all'uovo fritto.
D: Che passioni hai oltre al calcio?
R: Il vino, le macchine.
D: Milanese o lasagna?
R: Milanese.
D: Lamborghini o Ferrari?
R: Lamborghini.
D: Pizza o sushi?
R: Pizza.
D: Mi hai risposto seeeee.
R: Certo, succede che ci siano molte domande.
D: Ciao Lautaro ma sei davvero tu? Quando pensi di tornare in campo? Col Milan ci sei?
R: Si sono a casa a parlare con tutti voi.
D: Il posto preferito d'Italia, Lauti.
R: Ristorante Coraje a Brera.
D: Obiettivo che non dimenticherai mai?
R: Finale contro la Colombia.
D: Agus e i figli ti hanno cambiato la carriera in modo positivo?
R: 100%.
D: Lauti per noi interisti sei importante.
R: Grazie.
D: Grazie per il tempo passato con noi.
R: A te per connetterti.
D: Dolce preferito?
R: Torta oreo. Cercatela in alto.
D: Mare o montagna?
R: Piscina.
D: Vino preferito?
R: Cittanina Malbec Argentina 2022.
D: Saluti Lauti da Bahia Blanca, hai intenzione di vivere di nuovo qui?
R: Grazie!! Se un giorno lo spero.
D: Lauti ti piace il tiramsù?
R: Sì, ma non sono un amante dei dolci.
D: A che età hai iniziato a giocare a calcio?
R: 4 anni.
D: Sono stata al tuo ristoranteeeee.
R: E cosa ne pensi?
D: Gol o assist?
R: Obiettivo.
D: Nike o Adidas?
R: Nike.
D: Ti piacerebbe diventare di nuovo padre?
R: Se ovvio.
D: Estate o inverno?
R: Inverno.
D: Lauti, se fossi un allenatore, che squadra guideresti?
R: Non ho intenzione di diventare un allenatore.
D: Musica preferita?
R: Reggaeton.
D: Ciao Toro, la tua famiglia si trova bene a Milano? I bimbi parlano italiano?
R: Italiano, spagnolo e anche inglese.
D: Ti piace il pesce?
R: Sisi.
D: Coppa del mondo.
R: E le Americas Cup. C'è la mia vetrina (e mostra due foto, ndr).
R: Devo andare a mangiare adesso. Grazie per essere stati dall'altra parte. Ci vediamo allo stadio e ci vediamo nella prossima chat.
