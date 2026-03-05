Live chat con Lautaro Martinez su DAZN: ecco le risposte del capitano dell’Inter alle domande dei tifosi e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 20:21)

Live chat con Lautaro Martinez su DAZN: ecco le risposte del capitano dell’Inter alle domande dei tifosi e non solo.

Domanda: Tornerai a correre un giorno?

Risposta di Lautaro: È una domanda che mi fanno molte persone. Sì, in futuro mi piacerebbe tornare.

D: Qual è stato il momento più difficile della tua carriera e come ti ha aiutato a diventare il 'Toro' che vediamo oggi?

R: Ci sono stati molti momenti difficili che ho dovuto attraversare, forse più personali del calcio. Nonostante il quinto infortunio al metatarso quando ero in gara. All'infortunio alla caviglia ai Mondiali.

D: Lautaro, come ti senti ad avere i tifosi dell'Inter che tifano per te ogni partita?

R: Orgoglio, sin dal primo giorno mi sono sentito amato da queste persone.

D: Ciao Lauti, come va il recupero?

R: Ciao bravissimo, giorno dopo giorno meglio!! grazie

D: Come ci si sente a giocare con Messi?

R: È il migliore in assoluto!!!

D: Ciao capitano, cosa diresti al Lautaro giovane del Racing?

R: Che ripeta tutto quello che sta facendo Lautaro dell'Inter. Con lavoro, umiltà e rispetto.

D: Ciao Lauti, mi chiamo Vladimir e vengo dalla Bulgaria. Gioco a calcio e tu sei il mio idolo, che consiglio mi daresti per aiutarmi nel calcio?

R: Regola numero 1: DIVERTITI, poi responsabilità con il lavoro quotidiano, rispetto e umiltà.

D: Qual è il tuo ricordo più bello?

R: Nel calcio, alzo la Coppa del Mondo.

D: Il miglior stadio in cui tu abbia mai giocato?

R: Cilindro! San Siro! Sono le mie seconde case!!!

D: Lauti come ti sei sentito la prima volta che hai messo piede a San Siro con la fascia al braccio?

R: Emozione pura inspiegabile come ogni col che segno in quello stadio.

D: Chi era il tuo idolo d'infanzia?

R: Mio padre.

D: Sarai presente allo stadio al derby?

R: Sempre.

D: Ciao Lauti, come ci si sente ad essere nel podio dei marcatori di sempre dell'Inter?

R: Non avrei mai immaginato di essere in quel posto!! Ma con il lavoro e il sacrificio tutto si ottiene.

D: Lauti se dovessi descrivere l'Inter con una parola, come la descriveresti?

R: Pasion.

D: Capitano cosa si prova a vedere la propria squadra giocare dagli spalti?

R: Vuoi essere in campo ahahaha.

D: Brera o CityLife?

R: Brera.

D: Piatto preferito degli italiani???

R: Risotto alla milanese.

D: Difensore più forte affrontato in Serie A?

R: Bremer.

D: A chi ti sei ispirato da bambino?

R: Mio padre.

D: Che emozione è stata vincere il Mondiale?

R: La cosa più importante nel calcio è vincere la Coppa del Mondo.

D: Hai ancora dei sogni da realizzare?

R: La Champions League.

D: Il miglior giocatore contro cui hai giocato?

R: Messi.

D: Carbonara o amatriciana?

R: Pasta all'uovo fritto.

D: Che passioni hai oltre al calcio?

R: Il vino, le macchine.

D: Milanese o lasagna?

R: Milanese.

D: Lamborghini o Ferrari?

R: Lamborghini.

D: Pizza o sushi?

R: Pizza.

D: Mi hai risposto seeeee.

R: Certo, succede che ci siano molte domande.

D: Ciao Lautaro ma sei davvero tu? Quando pensi di tornare in campo? Col Milan ci sei?

R: Si sono a casa a parlare con tutti voi.

D: Il posto preferito d'Italia, Lauti.

R: Ristorante Coraje a Brera.

D: Obiettivo che non dimenticherai mai?

R: Finale contro la Colombia.

D: Agus e i figli ti hanno cambiato la carriera in modo positivo?

R: 100%.

D: Lauti per noi interisti sei importante.

R: Grazie.

D: Grazie per il tempo passato con noi.

R: A te per connetterti.

D: Dolce preferito?

R: Torta oreo. Cercatela in alto.

D: Mare o montagna?

R: Piscina.

D: Vino preferito?

R: Cittanina Malbec Argentina 2022.

D: Saluti Lauti da Bahia Blanca, hai intenzione di vivere di nuovo qui?

R: Grazie!! Se un giorno lo spero.

D: Lauti ti piace il tiramsù?

R: Sì, ma non sono un amante dei dolci.

D: A che età hai iniziato a giocare a calcio?

R: 4 anni.

D: Sono stata al tuo ristoranteeeee.

R: E cosa ne pensi?

D: Gol o assist?

R: Obiettivo.

D: Nike o Adidas?

R: Nike.

D: Ti piacerebbe diventare di nuovo padre?

R: Se ovvio.

D: Estate o inverno?

R: Inverno.

D: Lauti, se fossi un allenatore, che squadra guideresti?

R: Non ho intenzione di diventare un allenatore.

D: Musica preferita?

R: Reggaeton.

D: Ciao Toro, la tua famiglia si trova bene a Milano? I bimbi parlano italiano?

R: Italiano, spagnolo e anche inglese.

D: Ti piace il pesce?

R: Sisi.

D: Coppa del mondo.

R: E le Americas Cup. C'è la mia vetrina (e mostra due foto, ndr).

R: Devo andare a mangiare adesso. Grazie per essere stati dall'altra parte. Ci vediamo allo stadio e ci vediamo nella prossima chat.