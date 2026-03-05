Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha fatto il punto in casa Inter a pochi giorni dal decisivo derby di domenica contro il Milan:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Longhi: “Derby? Gran parte dei numeri sono con l’Inter, ma manca Lautaro. Bastoni…”
news
Longhi: “Derby? Gran parte dei numeri sono con l’Inter, ma manca Lautaro. Bastoni…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha fatto il punto in casa Inter a pochi giorni dal decisivo derby di domenica
"Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. E poi c'è la faccenda Bastoni".
"Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi. Sul Milan poi dico che ha potenzialità, ha giocatori forti come Leao, Modric, Rabiot. Non ho condiviso l'uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA