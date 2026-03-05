FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Longhi: “Derby? Gran parte dei numeri sono con l’Inter, ma manca Lautaro. Bastoni…”

news

Longhi: “Derby? Gran parte dei numeri sono con l’Inter, ma manca Lautaro. Bastoni…”

Longhi Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha fatto il punto in casa Inter a pochi giorni dal decisivo derby di domenica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha fatto il punto in casa Inter a pochi giorni dal decisivo derby di domenica contro il Milan:

Milan Inter

"Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. E poi c'è la faccenda Bastoni".

Longhi: “Derby? Gran parte dei numeri sono con l’Inter, ma manca Lautaro. Bastoni…”- immagine 3
Getty Images

"Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi. Sul Milan poi dico che ha potenzialità, ha giocatori forti come Leao, Modric, Rabiot. Non ho condiviso l'uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
LIVE Lautaro: “Sogni ancora da realizzare? La Champions. Il mio recupero e l’Inter...
Nainggolan svela: “Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA