"Quello che abbiamo fatto questa sera era da tanto tempo che non lo vedevo - racconta Lautaro Martinez -. Io, personalmente, era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere. Essere sotto 0-2 a pochi minuti dalla fine, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà, che ha giocato molto sul piano fisico, ci ha rubato tanti palloni ed è ripartito spesso in contropiede: è un'ulteriore dimostrazione del carattere di questa squadra, della sua umiltà e del suo spirito di sacrificio".