Protagonista del successo in rimonta per 3-2 dell’Argentina sull’Egitto, negli ottavi di finale del Mondiale, grazie all’assist per il gol decisivo di Enzo Fernandez, Lautaro Martinez ha parlato al termine della gara.
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Lautaro: “Da tempo non provavo una sensazione così! Messi? Gli ho detto di piangere perché…”
La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni dell’attaccante argentino e capitano dell’Inter:
"Quello che abbiamo fatto questa sera era da tanto tempo che non lo vedevo - racconta Lautaro Martinez -. Io, personalmente, era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere. Essere sotto 0-2 a pochi minuti dalla fine, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà, che ha giocato molto sul piano fisico, ci ha rubato tanti palloni ed è ripartito spesso in contropiede: è un'ulteriore dimostrazione del carattere di questa squadra, della sua umiltà e del suo spirito di sacrificio".
Lautaro ha poi aggiunto:
“Vedere Messi correre in questo modo, cercare ogni giorno di superare sé stesso... Gliel'ho detto proprio in campo. Che pianga, perché se lo merita. È la nostra guida. Questa squadra non si arrende, continua a provarci fino alla fine. Durante la pausa, Scaloni ce l'ha detto: "Fino alla fine, con quello che abbiamo". Avevamo creato occasioni, ma non eravamo riusciti a concretizzarle. Alla fine, insistendo, la porta si è aperta. È stato un enorme sollievo, un'emozione indescrivibile"
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