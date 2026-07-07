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Lautaro: “Da tempo non provavo una sensazione così! Messi? Gli ho detto di piangere perché…”

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Le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro dopo il successo in rimonta dell'Albiceleste per 3-2 sull'Egitto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Protagonista del successo in rimonta per 3-2 dell’Argentina sull’Egitto, negli ottavi di finale del Mondiale, grazie all’assist per il gol decisivo di Enzo Fernandez, Lautaro Martinez ha parlato al termine della gara.

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni dell’attaccante argentino e capitano dell’Inter:

"Quello che abbiamo fatto questa sera era da tanto tempo che non lo vedevo - racconta Lautaro Martinez -. Io, personalmente, era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere. Essere sotto 0-2 a pochi minuti dalla fine, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà, che ha giocato molto sul piano fisico, ci ha rubato tanti palloni ed è ripartito spesso in contropiede: è un'ulteriore dimostrazione del carattere di questa squadra, della sua umiltà e del suo spirito di sacrificio".

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Getty Images

Lautaro ha poi aggiunto:

“Vedere Messi correre in questo modo, cercare ogni giorno di superare sé stesso... Gliel'ho detto proprio in campo. Che pianga, perché se lo merita. È la nostra guida. Questa squadra non si arrende, continua a provarci fino alla fine. Durante la pausa, Scaloni ce l'ha detto: "Fino alla fine, con quello che abbiamo". Avevamo creato occasioni, ma non eravamo riusciti a concretizzarle. Alla fine, insistendo, la porta si è aperta. È stato un enorme sollievo, un'emozione indescrivibile"

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