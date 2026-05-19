Il capitano dell’Inter guarda già oltre il calcio. Dopo la conquista dello scudetto, Lautaro Martínez ha rilasciato un’intervista alla La Gazzetta dello Sport dai toni profondi e sorprendentemente intimi.
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Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…”
Alla domanda su come vorrebbe essere ricordato tra 10 o 20 anni, Lautaro ha risposto senza parlare di trofei, gol o record: “Come una persona che ha dato sempre tutto”. Dal suo arrivo a Milano fino alla fascia da capitano, l’argentino si è imposto come simbolo di sacrificio, appartenenza e leadership. Qualità che lo hanno reso uno dei riferimenti assoluti dell’Inter di questi anni.
Addio al mondo del calcio—
Ma è soprattutto la risposta sul futuro ad aver colpito i tifosi. Lautaro, infatti, ha escluso qualsiasi permanenza nel mondo del calcio dopo il ritiro: “Non rimarrò nel calcio, che è un ambiente che non mi piace. Non sentirete più parlare di me: sparirò”.
Una confessione che rende ancora più autentica la figura di Lautaro, leader trascinatore in campo ma uomo riservato nella vita privata. E forse è proprio questo contrasto ad aver creato un legame così forte con il popolo nerazzurro.
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