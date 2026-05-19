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fcinter1908 news interviste Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…”

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Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…”

Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…” - immagine 1
Il capitano dell’Inter guarda già oltre il calcio. Dopo la conquista dello scudetto, Lautaro Martínez ha parlato alla Gazzetta dello Sport
Redazione1908

Il capitano dell’Inter guarda già oltre il calcio. Dopo la conquista dello scudetto, Lautaro Martínez ha rilasciato un’intervista alla La Gazzetta dello Sport dai toni profondi e sorprendentemente intimi.

Alla domanda su come vorrebbe essere ricordato tra 10 o 20 anni, Lautaro ha risposto senza parlare di trofei, gol o record: “Come una persona che ha dato sempre tutto”.  Dal suo arrivo a Milano fino alla fascia da capitano, l’argentino si è imposto come simbolo di sacrificio, appartenenza e leadership. Qualità che lo hanno reso uno dei riferimenti assoluti dell’Inter di questi anni.

Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…”- immagine 2
Getty Images

Addio al mondo del calcio

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Ma è soprattutto la risposta sul futuro ad aver colpito i tifosi. Lautaro, infatti, ha escluso qualsiasi permanenza nel mondo del calcio dopo il ritiro: “Non rimarrò nel calcio, che è un ambiente che non mi piace. Non sentirete più parlare di me: sparirò”.

Lautaro: “Finita la carriera sparirò, non sentirete mai più parlare di me perché non mi piace…”- immagine 3

Una confessione che rende ancora più autentica la figura di Lautaro, leader trascinatore in campo ma uomo riservato nella vita privata. E forse è proprio questo contrasto ad aver creato un legame così forte con il popolo nerazzurro.

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