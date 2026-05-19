Il capitano dell’Inter guarda già oltre il calcio. Dopo la conquista dello scudetto, Lautaro Martínez ha rilasciato un’intervista alla La Gazzetta dello Sport dai toni profondi e sorprendentemente intimi.

Alla domanda su come vorrebbe essere ricordato tra 10 o 20 anni, Lautaro ha risposto senza parlare di trofei, gol o record: “Come una persona che ha dato sempre tutto”. Dal suo arrivo a Milano fino alla fascia da capitano, l’argentino si è imposto come simbolo di sacrificio, appartenenza e leadership. Qualità che lo hanno reso uno dei riferimenti assoluti dell’Inter di questi anni.