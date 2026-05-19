fcinter1908 news interviste Lautaro: “Finirò la carriera all’Inter se non mi cacciano! Ma dopo gli USA ho pensato di mollare”

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Lautaro: “Finirò la carriera all’Inter se non mi cacciano! Ma dopo gli USA ho pensato di mollare”

A tutto Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter si racconta tra passato, presente e futuro alla Gazzetta dello Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Lautaro: “Finirò la carriera all’Inter se non mi cacciano! Ma dopo gli USA ho pensato di mollare”- immagine 2

A tutto Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter si racconta tra passato, presente e futuro alla Gazzetta dello Sport: ecco le dichiarazioni del capitano nerazzurro.

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Lautaro Martinez, quale regalo si è fatto per il doblete?

"Niente di particolare. Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere".

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Allora è il secondo Mondiale.

"Magari. Mi sono preparato per arrivarci al top".

Qualcuno le ha fatto un regalo, invece?

"Mio padre e mia madre, che sono arrivati in tempo per i festeggiamenti. Non potranno venire al Mondiale perché lavorano ma erano contenti di partecipare ai successi dell’Inter".

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