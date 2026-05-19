A tutto Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter si racconta tra passato, presente e futuro alla Gazzetta dello Sport: ecco le dichiarazioni del capitano nerazzurro.
fcinter1908 news interviste Lautaro: “Finirò la carriera all’Inter se non mi cacciano! Ma dopo gli USA ho pensato di mollare”
news
Lautaro: “Finirò la carriera all’Inter se non mi cacciano! Ma dopo gli USA ho pensato di mollare”
A tutto Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter si racconta tra passato, presente e futuro alla Gazzetta dello Sport
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Lautaro Martinez, quale regalo si è fatto per il doblete?
"Niente di particolare. Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere".
Allora è il secondo Mondiale.
"Magari. Mi sono preparato per arrivarci al top".
Qualcuno le ha fatto un regalo, invece?
"Mio padre e mia madre, che sono arrivati in tempo per i festeggiamenti. Non potranno venire al Mondiale perché lavorano ma erano contenti di partecipare ai successi dell’Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA