Lautaro Martinez, nell'intervista a France Football ha parlato anche dello scudetto perso contro il Napoli, ad un punto di distanza, nella passata stagione. «Come si spiega come siamo affondati in campionato? È difficile da spiegare. Perché è il calcio: a volte si vince, a volte si perde», ha detto.
Lautaro: “Scudetto al Napoli? Giocava solo in Serie A. Noi tante partite e stanchezza. Ma…”
Le parole del capitano nerazzurro sul titolo perso all'ultima giornata contro la formazione di Conte
«Il Napoli, che ha vinto lo scudetto, ha giocato solo in campionato. Si è riposato, si è preparato per la partita ogni settimana. Per noi, dall'anno scorso, è stato un accumulo di partite, stanchezza, infortuni e quindi giocatori indisponibili nei momenti importanti. Si è fatto sentire davvero. Ma con ogni stagione si impara», ha spiegato il giocatore nerazzurro a proposito dell'intensa stagione.
