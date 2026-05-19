Che ne pensa dello sfogo post-gara di Spalletti?

"Il filosofo Spalletti è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. E' stata una c...ta questa, poteva risparmiarselo, non ha capito che sta allenando la Juve, che è un danno questo economico e di reputazione per la Juve. E avrà problemi nella costruzione della squadra. Stimo molto Spalletti, è un tecnico navigato che sa aggiornarsi, non è ottuso nel suo modo di giocare. Però se fossi un tifoso e mi dicessero che torna Conte, sarei molto felice".