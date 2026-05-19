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Orlando: “Il filosofo Spalletti poteva risparmiarsela questa, ha fatto una ca…a. E Conte…”

Juventus Spalletti
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha toccato alcuni temi caldi del nostro campionato dopo l'ultima giornata di Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha toccato alcuni temi caldi del nostro campionato dopo l'ultima giornata di Serie A:

Orlando: “Il filosofo Spalletti poteva risparmiarsela questa, ha fatto una ca…a. E Conte…”- immagine 2
Sky

Che ne pensa dello sfogo post-gara di Spalletti?

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"Il filosofo Spalletti è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. E' stata una c...ta questa, poteva risparmiarselo, non ha capito che sta allenando la Juve, che è un danno questo economico e di reputazione per la Juve. E avrà problemi nella costruzione della squadra. Stimo molto Spalletti, è un tecnico navigato che sa aggiornarsi, non è ottuso nel suo modo di giocare. Però se fossi un tifoso e mi dicessero che torna Conte, sarei molto felice".

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DAZN

Napoli, Conte ha deciso di andare via?

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"Secondo me ha già deciso, insieme al presidente. Sono un paio di mesi che dico questo, che per me ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, insofferente. Un altro anno sapendo che il mercato sarà al ribasso, che tornare a vincere non è una cosa semplice, la vedo difficile. Credo sia arrivato al limite e lo ha comunicato".

(Fonte: TMW Radio)

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