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Orlando: “Il filosofo Spalletti poteva risparmiarsela questa, ha fatto una ca…a. E Conte…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha toccato alcuni temi caldi del nostro campionato dopo l'ultima giornata di Serie A:
Che ne pensa dello sfogo post-gara di Spalletti?—
"Il filosofo Spalletti è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. E' stata una c...ta questa, poteva risparmiarselo, non ha capito che sta allenando la Juve, che è un danno questo economico e di reputazione per la Juve. E avrà problemi nella costruzione della squadra. Stimo molto Spalletti, è un tecnico navigato che sa aggiornarsi, non è ottuso nel suo modo di giocare. Però se fossi un tifoso e mi dicessero che torna Conte, sarei molto felice".
Napoli, Conte ha deciso di andare via?—
"Secondo me ha già deciso, insieme al presidente. Sono un paio di mesi che dico questo, che per me ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, insofferente. Un altro anno sapendo che il mercato sarà al ribasso, che tornare a vincere non è una cosa semplice, la vedo difficile. Credo sia arrivato al limite e lo ha comunicato".
(Fonte: TMW Radio)
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