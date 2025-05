Ho passato due giorni a casa a piangere, perché i primi due giorni sono stati davvero duri. La gamba mi faceva così male che non riuscivo ad alzarla. Grazie ai medici e ai fisioterapisti che hanno fatto un ottimo lavoro - e anche gli straordinari - sono potuto entrare in partita, non al 100% ma nelle condizioni migliori.

All'87', [quando il Barcellona è passato in vantaggio] non riuscivo a crederci: sembrava tutto a nostro favore, perché in entrambe le partite siamo andati due gol sopra. Ma i miei compagni hanno dimostrato ancora una volta tanta forza e determinazione, pareggiando e portando la gara ai supplementari. Meritavamo di raggiungere la finale per i sacrifici che abbiamo fatto e per il duro lavoro di tutta la squadra. Onestamente sono molto orgoglioso di questa squadra e spero che riusciremo a mettere la ciliegina sulla torta.