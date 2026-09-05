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Al termine di uno scoppiettante Inter-Napoli, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "La balaustra? Mi ha seguito Thuram, mi dice sempre che sono matto, che lui non ci arriva, invece vedi che arriva? L'importante è che siamo ritrovando la forma, come ha detto il mister, tornare dal mondiale e fare poca preparazione, i minuti sono quelli che ti aiutano e a ritrovare la forma".

"Oggi era una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, questo è quello che ci mancava l'anno scorso in queste partite. Ogni anno stiamo cercando di alzare il livello. Partita dopo partita cercando di migliorare cercando di fare il massimo come stiamo facendo. Messi? L'ho chiamato, ci ha dato tanto e lo ringrazio".

(Dazn)