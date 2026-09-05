Partita clamorosa a San Siro con l'Inter che vince 3-2 in rimonta contro il Napoli: ecco le parole di Thuram ai microfoni di Dazn
VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi
Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli 3-2, Marcus Thuram ha parlato così:
"MVP Lautaro? Lui è il nostro capitano, il nostro leader, ha giocato tanto al Mondiale, si è messo a disposizione della squadra, sta tornando in forma, ci ha dato la vittoria. Vincere così, da 0-2 a 3-2, è troppo bello"
Quanto avevi voglia di tornare protagonista?
"Avevo voglia, volevo aiutare la squadra. Siamo riusciti, una partita importante, abbiamo tante partite importanti, proviamo a migliorare ancora"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Chivu: "Gara bella da vedere. Complimenti agli arbitri. Scontri diretti? Sono stufo di..."
Pagelle
Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro scatenato, Barella svagato. Cambi devastanti
Interviste
Lautaro: "Questo è quello che ci mancava l'anno scorso. Thuram? Mi dice che sono matto..."
Live
Inter-Napoli 3-2 risultato finale: Lautaro-Thuram ribaltano un match incredibile!
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti