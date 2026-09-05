Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli 3-2, Marcus Thuram ha parlato così:

"MVP Lautaro? Lui è il nostro capitano, il nostro leader, ha giocato tanto al Mondiale, si è messo a disposizione della squadra, sta tornando in forma, ci ha dato la vittoria. Vincere così, da 0-2 a 3-2, è troppo bello"

Quanto avevi voglia di tornare protagonista?

"Avevo voglia, volevo aiutare la squadra. Siamo riusciti, una partita importante, abbiamo tante partite importanti, proviamo a migliorare ancora"