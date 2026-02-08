FC Inter 1908
Lautaro: “Io come Boninsegna, ho i brividi! Assist di Dimarco? Scherziamo sempre con Kolarov…”

Lautaro Martinez commenta anche ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Inter per 5-0 contro il Sassuolo: ecco le sue parole
Lautaro Martinez commenta anche ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Inter per 5-0 contro il Sassuolo: ecco le sue parole.

"Gol 171? Mi vengono i brividi, ricordo la mia infanzia, mio padre che mi portava al campo, raggiungere questo traguardo all'Inter è importantissimo per me, per la carriera, per questo club. Non vuol dire nulla questo, devo continuare, contano gli obiettivi collettivi, per me è molto importante raggiungere gli obiettivi personali in funzione di quelli collettivi. 

Un crossatore così? Scherziamo sempre con Kolarov, sicuramente avere un battitore come Dimarco è sempre un vantaggio. Lui mi cerca sempre, lo alleniamo, è importante, è in fiducia e la squadra sta bene. Conta che l'Inter vinca, stia in alto sempre, non importa chi segna e chi fa assist".

