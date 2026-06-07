L'ex attaccante argentino, in passato al Napoli e al PSG, è stato accostato più volte ai nerazzurri nel corso degli anni

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante argentino con un lungo trascorso tra Napoli e Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Mi piace tanto Kvaratskhelia. Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi".

"Nico sta facendo molto bene a Como. Non è mai facile per un ragazzo così giovane imporsi in Serie A e giocare nella propria nazionale: lui ci sta riuscendo e pure molto bene. Può diventare davvero un grande giocatore, glielo auguro".