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Lavezzi: “L’Inter mi voleva, alla fine non si concretizzò. Paz e Kvaratskhelia…”

Lavezzi: “L’Inter mi voleva, alla fine non si concretizzò. Paz e Kvaratskhelia…” - immagine 1
L'ex attaccante argentino, in passato al Napoli e al PSG, è stato accostato più volte ai nerazzurri nel corso degli anni
Fabio Alampi Redattore 

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Ezequiel Lavezzi, ex attaccante argentino con un lungo trascorso tra Napoli e Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Mi piace tanto Kvaratskhelia. Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi".

Lavezzi: “L’Inter mi voleva, alla fine non si concretizzò. Paz e Kvaratskhelia…”- immagine 2
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In Italia sta brillando un giovane talento argentino: Nico Paz. Può diventare un campione?

"Nico sta facendo molto bene a Como. Non è mai facile per un ragazzo così giovane imporsi in Serie A e giocare nella propria nazionale: lui ci sta riuscendo e pure molto bene. Può diventare davvero un grande giocatore, glielo auguro".

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Per anni si è parlato talmente tanto di Lavezzi all'Inter che quella trattativa è diventata un meme. Cosa c'era di vero?

"Mi volevano sia prima di andare al Psg che dopo, ma alla fine non si è concretizzata".

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