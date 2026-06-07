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Ausilio non chiude la porta a Dumfries: “Ha il cuore pieno di Inter. Magari in futuro…”

Ausilio non chiude la porta a Dumfries: “Ha il cuore pieno di Inter. Magari in futuro…” - immagine 1
Il direttore sportivo nerazzurro ha confermato l'addio dell'esterno olandese, destinato a vestire la maglia del Real Madrid
Fabio Alampi Redattore 

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Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel suo intervento a margine del Festival della Serie A ha parlato anche di Denzel Dumfries, esterno olandese che lascerà i nerazzurri per vestire la maglia del Real Madrid: "Posso solo confermare che Dumfries è andato, aveva il desiderio legittimo di andare: capisco i tifosi delusi perché ha dato tutto all'Inter, ma io sono contento per lui.

Ausilio non chiude la porta a Dumfries: “Ha il cuore pieno di Inter. Magari in futuro…”- immagine 2
Getty Images

So cos'ha dato, com'è arrivato: le bellissime storie possono finire ed è finita bene, gli auguriamo il meglio. Poi non si sa mai, con un ragazzo che ha il cuore pieno di Inter così magari ci si può anche rivedere in futuro".

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