Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel suo intervento a margine del Festival della Serie A ha parlato anche di Denzel Dumfries, esterno olandese che lascerà i nerazzurri per vestire la maglia del Real Madrid: "Posso solo confermare che Dumfries è andato, aveva il desiderio legittimo di andare: capisco i tifosi delusi perché ha dato tutto all'Inter, ma io sono contento per lui.