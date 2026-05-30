Lazaro: “Inter? Periodo difficile, mai vissuta una situazione così. Conte…”

"I nerazzurri hanno meritato di vincere il campionato, hanno giocato benissimo. Sono una squadra fortissima", ammette Lazaro

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 10:46)

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Valentino Lazaro dovrebbe lasciare il Torino a parametro zero dopo quattro stagioni. L'ex Inter ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nel corso della quale ha parlato anche dello scudetto vinto dai nerazzurri partendo però dai granata: «Io vedo tanto potenziale per questa squadra, il Torino può puntare a traguardi migliori. Ci sono però tante cose dietro che non si vedono da fuori che si devono migliorare. Quali? Non posso parlarne, è difficile non solo per i tifosi».

Ci sono difficoltà quindi anche per i giocatori.

«Certo. Anche dall’esterno si vede che questo anno è cambiato tutto. Poi l’atmosfera che si respirava al Torino non era facile, secondo me i tifosi si meritano molto di più. Posso dire che i giocatori provano sempre a fare tutto, a dare il meglio, per questo sono orgoglioso. Ma capisco anche tutto l'ambiente come è visto all’esterno. Io che sono stato dentro posso dirle che ci sono tante cose non semplici. Ma auguro al Torino solo il meglio. Spero che i granata si qualifichino presto in Europa e sogno anche che nei prossimi anni magari lottino per lo Scudetto. Ora sono un tifoso in più».

A proposito di scudetto, lei ha giocato anche per l’Inter, titolo meritato?

«Assolutamente, penso che siamo tutti d’accordo. I nerazzurri hanno meritato di vincere il campionato, hanno giocato benissimo. Sono una squadra fortissima, tutti noi in Italia speriamo che possano continuare a fare bene anche in Europa come accaduto negli anni precedenti. Rimpianti con i nerazzurri? Sfortunatamente mi infortunai non appena arrivato all’Inter. La squadra fece bene, Conte giustamente non voleva cambiare. Andai al Newcastle, feci bene, poi Borussia M’Gladbach e Benfica. Peccato solo che non si riusciva mai a trovare l’accordo per restare in una squadra. Fu un periodo difficile per me, non avevo mai vissuto prima una situazione così. Poi per fortuna, ecco il Torino e la continuità accennata prima».