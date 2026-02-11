Lazio, Fabiani: “VAR? Arbitro torni ad essere centrale, sollecitata la Lega…”

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna al Dall'Ara.
Il direttore sportivo della Lazio è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Bologna al Dall'Ara
Tra i temi trattati la questione arbitri e VAR:
"Tempo fa abbiamo sollecitato la Lega a fare una tavola rotonda per discutere certe tematiche. Credo che l'arbitro debba ritornare ad avere la sua centralità. Approfondire tra addetti ai lavori questo tema sarebbe d'aiuto per noi, per gli arbitri e per tutto il sistema, compresi i tifosi. Credo sia dovuto e importante per tutti".
