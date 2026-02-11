Lazio, Fabiani: “VAR? Arbitro torni ad essere centrale, sollecitata la Lega…”

"Tempo fa abbiamo sollecitato la Lega a fare una tavola rotonda per discutere certe tematiche. Credo che l'arbitro debba ritornare ad avere la sua centralità. Approfondire tra addetti ai lavori questo tema sarebbe d'aiuto per noi, per gli arbitri e per tutto il sistema, compresi i tifosi. Credo sia dovuto e importante per tutti".