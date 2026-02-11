L'ex calciatore dei due club ha parlato a Skysport della sfida di sabato e si è soffermato sull'attacco nerazzurro e non solo

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 20:16)

"Devo dire che quest'anno il panorma degli attaccanti nerazzurri è di altissimo livello. Lautaro Martinezè un attaccante completo, non fa solo gol, è la guida e non solo il capitano. Esposito è un ragazzo fisicamente fortissimo e lavora con le capacità atletiche che ha. Poi ci sono anche Bonny e Thuram con caratteristiche diverse che attaccano lo spazio. Chivu ha a disposizione le qualità migliori nei quattro attaccanti della sua rosa".Aldo Serena, a Skysport, ha parlato dell'Inter e della Juventus in vista della sfida di sabato 14 febbraio.

-La coppia migliore è Lautaro-Esposito ad occhio. Thuram non è ancora al top della condizione...

Thuram nella scorsa stagione, in particolare nell'autunno del 2024, aveva preso in mano le redini dell'attacco nerazzurro perché Lautaro si era eclissato dopo la Copa America e aveva lavorato non solo nei termini di gol, ma in termini di leadership notevole. Ha caratteristiche uniche e deve ritrovarle: deve ritrovare anche la gioia del far gol e la determinazione perché per un attaccante è importantissimo.

-La Juve ha più marcatori: Mckennie sta facendo bene e Yildiz non si discute...

Spalletti sta lavorando molto e con David qualcosa è riuscito a trovare. L'attaccante non eccede in nulla ma ha caratteristiche tipiche delle punte. Tecnicamente è discreto, difende bene la palla, non benissimo, attacca la profondità. Deve avere per fare gol, in un contesto come quello bianconero con Spalletti che porta tanti palloni in area avversaria come si è visto con Atalanta e Lazio, deve avere gli occhi della tigre. Inzaghi per esempio aveva il fuoco dentro e David dovrebbe guardare alle sue caratteristiche per trovare la rete con più frequenza.

-Vlahovic secondo il ds Ottolini non è una storia chiusa: mossa giusta per la Juve trattenerlo?

Provarci sì. Ma lui si deve mettere la mano sul cuore. Ho sempre visto che ha voglia di migliorare e a volte alla Juve si sono viste intenzioni e meno fatti. Deve, magari limando l'ingaggio, riprovare con la Juve che lo sta aspettando come i suoi tifosi. Sarebbe una rivincita.

-Il rinnovo di Yildiz?

Doveroso da parte della società e del ragazzo che si identifica con questa squadra di cui porta il numero 10. La Juve ci punta e lui ha dimostrato di voler credere nella Juve. Per me il club deve trovare centrocampisti che costruiscano e sappiano mettere palloni di prima intenzione. Non dico un Pirlo perché sarebbe un paragono indecoroso, ma una tipologia così di giocare la Juve deve trovarlo.

-Esperienza ed analisi del momento: cosa passa da Inter-Juve? Cosa pensi della lotta scudetto e della lotta Champions?

Non penso sarà una partita pirotecnica come quella dell'andata. L'Inter quest'anno è claudicante nelle partite di alto livello contro le squadre che contono. Di fronte a San Siro vogliono fare bottino pieno. Ma la Juve è un brutto cliente. È una squadra che impone il proprio gioco e a volte pressa alto a volte meno. Una partita imprevedibile, aperta a tutti i risultati. Il Milan credo che sia in gioco per provare a vincere lo scudetto anche perché le gare di CL si faranno dure per l'Inter, la Juve e l'Atalanta. Lo vedo in poleposition.

Per la corsa Champions il Como è in grande spolvero. Non lascerei fuori neanche l'Atalanta perché è una squadra che può battere chiunque anche se non ha trovato continuità in questa stagione. Napoli ha problematiche fisiche, infortuni costanti, e questo ha inibito il percorso di Conte. La Juve sta trovando il suo spazio. Se dovesse sbancare San Siro, anche sotto il profilo mentale, ci crederebbero anche loro.

(Fonte: SS24)