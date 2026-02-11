Le parole di Koni De Winter ai microfoni di Sport Mediaset: ""L'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto"

Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 19:46)

Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato a Sport Mediaset anche dell'obiettivo dei rossoneri in campionato:

"Allegri è una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché mi ha fatto esordire. Adesso ce l'ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me".

Sei il secondo figlio di Allegri dopo Rabiot? — "Questo non lo so, devi chiedere a lui, però per me è uno che è molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno arrabbiato mentre l'altro è triste. È sempre molto equilibrato. È bello perché sai cosa aspettarti da lui".

Il gol alla Roma — "Un momento molto importante, bello per me. Lo ricorderò sempre perché è il primo gol con la maglia del Milan, però non è così grande come lo fanno fuori. Noi cerchiamo di vincere le partite poi non abbiamo in quel caso, quindi dovevamo fare di più".

Allegri ai media parla di quarto posto, voi pensate allo scudetto? — "L'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi però l'obiettivo è il quarto posto"

Ci pensate alla rimonta? — "Mollare mai"

Da 0 a 10 quanto credi allo scudetto? L'abbiamo chiesto anche a Gabbia — "Cosa ha detto Gabbia? (ride, ndr). Io ci credo".

Cosa non bisogna fare in questo girone di ritorno? — "Perdere e pareggiare. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. All'andata abbiamo pareggiato contro il Pisa, il Parma, abbiamo perso contro la Cremonese. Dobbiamo cercare di vincere venerdì e fare il meglio possibile".