Leao: “Il Milan punta sempre a vincere e merita di stare in CL. Allegri…”

Per lui si parlava di possibile cessione. Ma Leao resterà al Milan e in queste ore ha parlato degli obiettivi del club rossonero con Allegri appena arrivato in panchina. «Giocare con questa maglia, come ho detto il primo giorno in cui sono arrivato qua, era un sogno. Poi ho già vinto trofei importanti con questa maglia, quindi noi ogni stagione cerchiamo di vincere qualcosa di importante. Ovviamente in Champions League il Milan merita di stare, quindi dobbiamo fare una grande stagione e penso di iniziare bene il campionato, essere sempre al top per il prossimo anno giocare quella competizione», ha detto il giocatore rossonero in un'intervista andata in onda su Skysport24.