"Le partite sono tante, c’è poco tempo per recuperare, ma bisogna sempre dimostrare di voler vincere dal 1’ in queste competizioni. Fonseca sa che non mi piace la panchina, ma devo essere sempre pronto anche se non sono titolare. Il mister sta facendo un buon lavoro, ma vogliamo capire ancora meglio le sue idee. La partita di oggi non si poteva pareggiare, ora dobbiamo risalire la classifica. Se vinciamo quelle che restano andiamo avanti e noi giovani abbiamo voglia di giocare in Champions".