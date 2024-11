Un pareggio contro il Manchester City e poi solo vittorie per l'Inter in Champions League, che questa sera ospita a San Siro il Lipsia: l'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di proseguire il proprio cammino europeo e consolidare la propria posizione in ottica qualificazione nelle prime otto. Intanto, però, come al solito, i tifosi sui social si sono scatenati a commentare la gara del Meazza: ecco i post più divertenti raccolti da FcInter1908.