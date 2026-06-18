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Leao: “Se resto al Milan con Amorim? Rispondo così e a chi dice che sono molle…”
Rafa Leao parla ancora del suo futuro. Ecco le parole a Sic dopo il pareggio del Portogallo contro il Congo nel match d'esordio ai Mondiali:
“Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro.
Entrato in campo molle? Ho cercato di dare il massimo come sempre, ci sono partite cosi, se non faccio un gol o un assist non vuol dire che sono molle. Ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti. Io cercherò sempre di puntare e alle volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”.
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