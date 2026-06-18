Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, in occasione dell'apertura dello Sports Summit Madrid è tornato sulla questione Julian Alvarez , confermando il tentativo dei cugini del Real: "Sì, l'offerta del Real Madrid è arrivata da Florentino Perez, e sapete già cosa è stato detto loro. Continuate a ripeterlo, e sta diventando noioso. Julian Alvarez è un giocatore dell'Atletico, e chiunque lo voglia venga, guardi il contratto e, se è interessato, lo prenda; altrimenti, non lo prenderà".

"Sembra essere la grande notizia dell'estate. Sapete tutti esattamente come stanno le cose. È un giocatore dell'Atletico Madrid e credo che rimarrà un giocatore dell'Atletico Madrid. E se non lo fosse, chiunque lo voglia venga a guardare il contratto. Noi non sappiamo nulla, lo ripeto. Non sappiamo nulla. Abbiamo un contratto con il giocatore e se qualcuno lo vuole, venga, parli con lui e gli mostreremo il contratto. E se è interessato, se ne andrà. Basta con la saga di Julian Alvarez. è un giocatore dell'Atletico Madrid. È chiaro? Bene, questo è quanto. Il giorno in cui non sarà più così, lo saprete".