Le dichiarazioni del calciatore rossonero dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo in Coppa Italia

Rafael Leao, dopo la vittoria per sei a uno del suo Milancontro il Sassuolo in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset che ha trasmesso la partita. Il giocatore rossonero ha sottolineato: «Obiettivo Coppa Italia? Si si certo, siamo una squadra forte vogliamo vincere tutte le partite, in campionato e Champions anche. Abbiamo cominciato oggi con una vittoria e siamo contenti».