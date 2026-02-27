"Momento difficile per Thuram, un gol nelle ultime 12 partite. Attaccante completo, ma all'ultimo posto delle sue qualità c'è la finalizzazione, gli manca cattiveria per chiudere le giocate. A mio avviso Lautaro-Pio non è la coppia ideale, non hanno profondità. L'Inter già non dribbla, se poi togli anche profondità il compito diventa più difficile. Fare a meno di Thuram? Sì può fare, ma tutto è sempre legato al mercato. Se c'è un'offerta giusta, viene valutata, nessun giocatore nel calcio italiano è incedibile. Devi farti trovare pronto e l'Inter ha già fatto un passo perché Bonny ed Esposito sono già nella rosa dell'Inter. Stesso esempio per Calhanoglu in estate: via Calhanoglu, che facciamo? Zielinski chi è? Ora puoi pensare anche di vendere Calhanoglu.

Thuram vuole andare via? È un giocatore che ha sempre quel tipo di atteggiamento, è un po' come Leao, non ti dà quel messaggio che per lui è la partita della vita, è una sua caratteristica che può essere un difetto ma anche un pregio perché non ha troppe pressioni quando gioca. L'Inter può giocare senza Thuram tranquillamente, non perché sia scarso, è un giocatore utilissimo, ma perché ci sono delle alternative già in casa. Col Mondiale può diventare il pezzo da mettere in vetrina".