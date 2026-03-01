A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cremonese-Milan , Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero: "Vedendo il risultato dell'anno scorso, il nostro obiettivo era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo credo sia stato fatto un lavoro importante da parte di staff e società, non dobbiamo scordare che sono arrivati più di 12 giocatori nuovo".

"Ci sta che strada facendo qualche punto si perda, però rimaniamo tutti concentrati e consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo. Contraccolpo? Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più, una sconfitta non ti può togliere delle certezze, abbiamo visto come è arrivata la sconfitta di domenica. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita, vincere e affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo".