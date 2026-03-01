FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Tare: “Vincere per affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo. L’obiettivo era…”

news

Tare: “Vincere per affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo. L’obiettivo era…”

Tare: “Vincere per affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo. L’obiettivo era…” - immagine 1
Le dichiarazioni del dirigente rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Cremonese-Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cremonese-Milan, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero: "Vedendo il risultato dell'anno scorso, il nostro obiettivo era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo credo sia stato fatto un lavoro importante da parte di staff e società, non dobbiamo scordare che sono arrivati più di 12 giocatori nuovo".

Tare: “Vincere per affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo. L’obiettivo era…”- immagine 2
Getty Images

"Ci sta che strada facendo qualche punto si perda, però rimaniamo tutti concentrati e consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo. Contraccolpo? Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più, una sconfitta non ti può togliere delle certezze, abbiamo visto come è arrivata la sconfitta di domenica. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita, vincere e affrontare la settimana che porta al derby con entusiasmo".

(Dazn)

Leggi anche
Vitinha post Inter-Genoa: “Sì, potevamo fare di più ma loro sono troppo forti”
Carlos Augusto: “Match point scudetto nel derby? Sappiamo che in passato…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA