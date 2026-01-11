Al termine di Lecce-Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. "Peccato perché ci siamo fatti male da soli. Fino all'espulsione c'era una squadra in campo, è solo nostra responsabilità. Diventano bravi loro dove non sapevano andare nel primo tempo, non hanno creato nessuna difficoltà e poi diventiamo noi la squadra che dobbiamo rincorrere".

"L'espulsione ha cambiato il piano gara, ci ha abbassato, il vento contro, l'autogol, poi la fortuna può girare dall'altra parte. Se pensiamo che questa partita sia decisiva stiamo facendo un errore, è una gara importante ma ce ne sono tante altre. Oggi è girata male per nostro demerito, gli abbiamo dato una grossa mano. Anche i vostri commenti si legano al risultato finale e i complimenti sono più facili farli al Parma che a noi che siamo stati dei polli. Detto questo, loro portano a casa i tre punti e noi ci lecchiamo le ferite".