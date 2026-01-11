Scontro al vertice tra i nerazzurri e i partenopei: una partita che potrà dare indicazioni importanti sul campionato

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 17:46)

Cesare Prandelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua su Inter-Napoli, big match in programma questa sera a San Siro: "Non c'è una favorita, è una sfida da 50 e 50. Inter e Napoli sono gestite dai rispettivi allenatori in modi diversi, ma con lo stesso obiettivo: vincere.

Conte entra nell'anima dei giocatori; Chivu sta facendo bene ma possiede ulteriori margini di crescita. Non è mai banale e in partita ha letture da allenatore, non da gestore. Chi riuscirà a vincere i duelli in mezzo al campo sposterà l'andamento della gara. Hojlund può essere l'uomo chiave del Napoli: fa reparto, riparte e segna. Rispetto a Bergamo, il bomber danese è migliorato nella difesa della palla: fa salire i compagni con i tempi giusti.

L'Inter? Ultimamente la manovra è più veloce, Chivu è riuscito a "togliere" un tocco. Zielinski è in forma e calcia bene con entrambi i piedi, magari troverà il gol dell'ex con una conclusione dal limite".