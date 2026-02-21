Akanji a InterTV: “Bisogna esser sempre pronti quando si entra. Non ci sono due Inter”

L'Inter mette in cassaforte la nona vittoria consecutiva in trasferta passando al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati nella ripresa. Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vengono bloccati da un buon Lecce fino al 70°. Queste le parole di Akanji rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Bisogna sempre essere pronti quando si entra in campo, ce lo siamo detti con Mkhitaryan e abbiamo segnato entrambi, bisogna esserlo anche quando non si inizia da titolari. Vincere tanto in trasferta è positivo, soprattutto senza prendere gol. Dovevamo mantenere questo andamento e il clean sheet mi rende felice. Martedì dovremo fare decisamente meglio di quanto fatto in Norvegia per provare a rimontare: abbiamo concesso tre gol e abbiamo avuto problemi di ritmi, ma la posta in gioco è alta. A volte riusciamo a fare del nostro meglio nelle nostre gare, altre volte no. Ma non ci sono due Inter, chiaro che c’è stata la sconfitta contro il Bodø/Glimt in Champions League, ma siamo sempre gli stessi. Dimarco è nella top 3 dei giocatori mancini con cui ho giocato, ieri in allenamento avevamo già preparato lo schema con cui poi oggi siamo riusciti a segnare. Sicuramente è un grande giocatore.”