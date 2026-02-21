Mkhitaryan a InterTV: “Felice per me e per la squadra, oggi fondamentale vincere”

L'Inter mette in cassaforte la nona vittoria consecutiva in trasferta passando al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati nella ripresa. Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vengono bloccati da un buon Lecce fino al 70°. Queste le parole di Mkhitaryan rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Sono felice per me e per la squadra, non semplice affrontare il Lecce ma comunque abbiamo creato episodi nel primo tempo e nella ripresa è stato più semplice dopo il gol segnato. Bisogna giocarle sempre le gare pensavamo che non avrebbero potuto correre per 90 minuti e nella ripresa abbiamo colpito. Esperienza per trovare il gol? Non solo quella ma anche la voglia dei giocatori per vincere questa gara e ognuno deve dare del suo meglio perchè più vai avanti più diventa difficile, importante aver portato 3 punti a casa. Il Bodo? Oggi fondamentale di vincere questa sera e avremo due giorni per prepararla e vincere con il nostro pubblico e vogliamo passare il turno perchè è importante per noi e per il club"