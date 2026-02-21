Chivu: “Dumfries da domani in gruppo e anche Calha rientra. Bastoni? Caso chiuso”

Le parole dell'allenatore nerazzurro alla fine della gara contro il Lecce vinta due a zero dai suoi ragazzi

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 20:41)

Un gol di Mkhitaryan e il raddoppio diAkanji fanno tirare un sospiro di sollievo all'Inter e a Chivu che sbancano Lecce e volano momentaneamente a +10 dal Milan domani impegnato contro il Parma. Alla fine della partita di Via del mare, ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico nerazzurro, queste le sue parole:

-L'esultanza al gol dell'armeno, avevate previsto il suo gol?

Non so cosa succede dietro di me in panchina e cosa avevano previsto. Ci sta che sia arrivato quel gol, ci speravamo, dovevamo sfruttare le palle inattive. Non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo regolato il tiro. Abbiamo giocatori in grado di aggredire i tempi, riempire gli spazi e abbiamo un giocatore come Dimarco che ha un piede molto bello.

-Più bello di Chivu e Kolarov...

Del mio sicuro, di Kolarov non posso parlare magari si offende...

-Per una squadra che sta tenendo questo passo in Serie A quanto sarebbe un peccato essere eliminati dalla CL?

Battiamo colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà, consapevoli che nessuno ci regala niente. Che dobbiamo dimostrarlo sempre in campo. Abbiamo testimonianza di quello che è accaduto a Bodo, dobbiamo essere pronti al ritorno, servirà la nostra miglior versione. È una gara aperta ed è ancora in bilico.

-Sembrava chiuso il caso di Bastoni. Ma lei cosa si sente di dire sui fischi?

È un capitolo chiuso da un mio punto di vista. Apprezzo la professionalità di questo difensore, sappiamo quanto vale professionalmente, ma soprattutto umanamente ci ha messo la faccia, ha capito l'errore. Gli fa onore. È consapevole che prima di tutto viene la squaadra, le nostre ambizioni. Per me niente, è un capitolo chiuso.

-Thuram macchinoso e non dà giusto contributo all'Inter? Cosa possiamo aspettarci da lui?

Ho 24 giocatori meravigliosi che cercano sempre di dare il massimo per il percorso dell'Inter. A me è piaciuto, ha corso, attaccato la profondità, ha giocato spalle alla porta. Come Frattesi: grande prstazione e grande gara. Siamo tutti sul pezzo, cerchiamo di tenere la calma e dare il nostro contributo a questa squadra. Mi prendo quanto di buono ha fatto e gli faccio i complimenti perché se lo meritano.

-Dumfries e Calhanoglu?

Denzel con noi qualcosa ha fatto nella settimana passata. Questa settimana meno,neanche ci siamo allenati, siamo sempre stati in viaggio. Abbiamo fatto ieri una rifinitura blanda. Dumfries sarà da domani a disposizione: finora gli abbiamo tolto qualcosa precauzionalmente, era dietro di condizione. Credo che anche Calha, che sta andando bene, sarà con il gruppo da lunedi.

(fonte: DAZN)