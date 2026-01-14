L'Inter questa sera ha una grande occasione a San Siro contro il Lecce. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato a DAZN rilasciando queste dichiarazioni prima del match:
news
Marotta: “Dumfries torna prima, non facile trovare profili da Inter. Big match e giorno libero…”
"Giorno di riposo di ieri? Concetto innovativo nel calcio, Chivu ha la cognizione meglio di tutti di ciò che è giusto fare. Il giorno di riposo non inficia la preparazione della partita. Se lo riteneva giusto, ha fatto bene a farlo. Mercato? La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente del previsto, non dimentichiamo che ci è mancato nelle ultime partite. Speriamo possa essere a disposizione dell'allenatore presto. La seconda notizia è che non è facile trovare un profilo all'altezza dell'Inter. Dumfries a metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti".
"Le vittorie contro le piccole? Le prestazioni sono sempre state buone anche contro queste squadre: abbiamo apportato alcune modifiche alla rosa, normale che a volte l'esperienza non è ancora a livello altissimo, ma fa parte del percorso di crescita. Chivu lo sa. Ma io ho avvertito anche una crescita nei singoli, è di buon auspicio per il futuro. Le parole di Conte? Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Le provinciali iniziano a dare fastidio, si inizia a guardare la classifica. Siamo in una fase interlocutoria".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA