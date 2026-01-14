"Giorno di riposo di ieri? Concetto innovativo nel calcio, Chivu ha la cognizione meglio di tutti di ciò che è giusto fare. Il giorno di riposo non inficia la preparazione della partita. Se lo riteneva giusto, ha fatto bene a farlo. Mercato? La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente del previsto, non dimentichiamo che ci è mancato nelle ultime partite. Speriamo possa essere a disposizione dell'allenatore presto. La seconda notizia è che non è facile trovare un profilo all'altezza dell'Inter. Dumfries a metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti".