Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Legrottaglie, oggi direttore sportivo e fino alla stagione scorsa "Head of Performance" della Sampdoria, spiega come i blucerchiati fossero riusciti ad anticipare tutti per Giovanni Leoni: "Tutto nacque grazie al suo procuratore: in quel periodo stavamo chiudendo per Alvarez dal Sassuolo alla Samp, lui seguiva anche Leoni e ce lo propose. Inizialmente volevamo aggregarlo alla Primavera, lasciandogli la possibilità di allenarsi in prima squadra, ma non appena lo vedemmo più da vicino, io, Andrea Mancini e Pirlo capimmo che c'era qualcosa di strano...".