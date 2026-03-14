"Gol dell'Atalanta? Ha avuto il dubbio anche l'arbitro. L'ho seguito con lo sguardo ed era pronto a fischiare, poi giustamente ha lasciato giocare per andare poi eventualmente a riguardare l'episodio in caso di gol. Ha poi confermato la rete. Mi aspettavo il fischio dopo la giocata. Sono d'accordo con Luca (Marelli, ndr), è una decisione di campo perché è lì che valuti l'intensità, ma lui ha avuto un grosso dubbio e pertanto una revisione avrebbe potuto aiutarlo. Poi, prende la decisione corretta".