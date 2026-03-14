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fcinter1908 news interviste Marinozzi: “Rigore Scalvini su Frattesi dato 7000 volte prima di oggi. Se cambi all’improvviso…”

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Marinozzi: “Rigore Scalvini su Frattesi dato 7000 volte prima di oggi. Se cambi all’improvviso…”

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Furiosa la rabbia dell'Inter per le decisioni dell'arbitro Manganiello nella partita contro l'Atalanta. Queste le considerazioni di Andrea Marinozzi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Furiosa la rabbia dell'Inter per le decisioni dell'arbitro Manganiello nella partita contro l'Atalanta. Queste le considerazioni di Andrea Marinozzi, telecronista del match per DAZN, dagli spalti di San Siro:

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"Gol dell'Atalanta? Ha avuto il dubbio anche l'arbitro. L'ho seguito con lo sguardo ed era pronto a fischiare, poi giustamente ha lasciato giocare per andare poi eventualmente a riguardare l'episodio in caso di gol. Ha poi confermato la rete. Mi aspettavo il fischio dopo la giocata. Sono d'accordo con Luca (Marelli, ndr), è una decisione di campo perché è lì che valuti l'intensità, ma lui ha avuto un grosso dubbio e pertanto una revisione avrebbe potuto aiutarlo. Poi, prende la decisione corretta".

Marinozzi: “Rigore Scalvini su Frattesi dato 7000 volte prima di oggi. Se cambi all’improvviso…”- immagine 3

"Ho molti più dubbi sull'episodio Scalvini-Frattesi: non è un contatto così evidente, ma abbiamo visto 7000 rigori così, ora si è cambiato da un momento all'altro e questo può portare a polemiche".

(Fonte: DAZN)

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