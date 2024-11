Si esce più soddisfatti da una partita pazza come contro l'Inter o da una come questa contro il Milan?

"L'altra partita ti porta emozioni incredibili, è diventata una montagna russa, meglio giocare una partita così equilibrata che essere sulle montagne russe. Se con l'Inter prendiamo 5-2, la partita finisce, queste partite si decidono in un attimo, meglio essere equilibrati come oggi, stare in partita e cercare di fare gol"