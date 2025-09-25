"Ho avuto la fortuna di lavorare all'interno del Como e vi posso assicurare che ancora in pochi si rendono conto della potenzialità di questo progetto. Ha pochi limiti di fronte a sé e a memoria fatico a ricordare un piano del genere. Ha tutte le componenti al posto giusto e stanno dimostrando di saper gestire il tutto molto bene. A volte in Italia si abusa della parola "progetto", mentre per i biancazzurri è veramente centrale. In più bisogna attribuire meriti anche a Fabregas, che sta portando cultura calcistica, conoscenza e metodo. Poi ci sono il presidente Suwarso e il direttore sportivo Ludi, che sono figure competenti. Quest'anno non mi stupirei se centrassero l'Europa e in futuro prevedo che saranno ancora più competitivi".