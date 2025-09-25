Antonio Paganin, ex calciatore ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Ecco le sue dichiarazioni con il focus sull'Inter di Chivu.
A. Paganin: “Inter, mi fido della società. Squadra? Troveranno un equilibrio. Chivu…”
Il pensiero sulla squadra nerazzurra e sul tecnico rumeno dell'ex calciatore: le sue considerazioni dopo le prime gare
"L'anno scorso l'Inter aveva un'identità ben precisa, quest'anno ancora no. La sta cercando di costruire ma non è una cosa semplice. Ha migliorato la comunicazione Chivu, che sta gestendo uno spogliatoio complicato dopo l'addio di Inzaghi.
Mi fido del management dell'Inter, che difficilmente sbaglia le scelte. Sul campo, vedo la ricerca ossessiva della verticalizzazione. E questo ti manda un po' fuori giri. Alla fine troveranno un equilibrio. Spero trovi questa anima, o rischia una stagione anonima".
