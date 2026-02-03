"Lookman già in estate aveva considerato finito il suo rapporto con l'Atalanta. L'Inter aveva fatto un'offerta leggermente superiore a quella dell'Atletico, che coi bonus arriva ai 40-42: ma la base è più bassa di quella dell'Inter, che aveva messo subito 42 senza bonus. Ma l'Atalanta ha capito che non serve puntare i piedi e ha capito che senza Lookman funzionava comunque", le sue parole.