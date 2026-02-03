FC Inter 1908
Alla fine Ademola Lookman ha lasciato l'Atalanta: nelle ultime ore di mercato è stato infatti ufficializzato il suo passaggio all'Atletico Madrid
Marco Astori Redattore 

Alla fine Ademola Lookman ha lasciato l'Atalanta: nelle ultime ore di mercato è stato infatti ufficializzato il suo passaggio all'Atletico Madrid.

L'operazione, però, si è chiusa a cifre più basse rispetto a quella che poteva farsi in estate con l'Inter per il nigeriano. Lo spiega Luca Marchetti negli studi di Sky Sport.

"Lookman già in estate aveva considerato finito il suo rapporto con l'Atalanta. L'Inter aveva fatto un'offerta leggermente superiore a quella dell'Atletico, che coi bonus arriva ai 40-42: ma la base è più bassa di quella dell'Inter, che aveva messo subito 42 senza bonus. Ma l'Atalanta ha capito che non serve puntare i piedi e ha capito che senza Lookman funzionava comunque", le sue parole.

