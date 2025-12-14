Cristian Chivu difende l’idea della sua Inter, che cerca il dominio del gioco, e i risultati ottenuti fin qui

Matteo Pifferi Redattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 12:46)

"Non c’è il processo, ma intanto c’è l’avvocato, perché non si sa mai. Cristian Chivu difende l’idea della sua Inter, che cerca il dominio del gioco «anche se qualcuno dice che ogni tanto sarebbe meglio speculare...». Difende i risultati ottenuti fin qui, perché nonostante sei sconfitte tra campionato (4) e Champions (2), i nerazzurri sono sempre nel gruppo di testa. E stanno facendo «una grande stagione a dispetto di quello che si dice»". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sui temi toccati da Chivu in conferenza.

Chivu ha ammesso che a lui non piacciono le etichette, come quella dei gol presi nei minuti finali di partita. "È vero, perché sono 20 le reti subite negli ultimi 15’ minuti nell’anno solare, un problema cronico. 2. «L’Inter non vince più gli scontri diretti». Parzialmente vero, perché anche se i successi dell’anno scorso con l’Atalanta o di quest’anno con la Roma sono scontri diretti, è vero che con Napoli, Juve e Milan sono 13 le partite di fila senza vittoria.

Come è vero che dopo le notti trionfali in Champions con Bayern e Barça, l’Inter non si è ancora ripresa dalla finale col Psg, esportando il problema degli scontri diretti anche in Europa, dove ha perso con Atletico e Liverpool e le prime 4 vittorie sono arrivate con squadre dal 27° al 36° posto. Ma la prospettiva di Chivu è giusta, sia per quel che riguarda le classifiche apertissime, sia per l’estate che ha trascorso la sua squadra. E forse anche per quello che vuole dire tra le righe, che cioè l’Inter non è una corazzata come si dice, specialmente se perde Acerbi (un mese), Calhanoglu (assente oggi, ma in Arabia ci sarà) e Dumfries, fuori già di un mese e ancora dolorante alla caviglia", sottolinea il quotidiano.