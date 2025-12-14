Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 17:24)

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Perché Pio e non Bonny? Perché fa una bella coppia con Lautaro, perché c'è una gara non semplice e c'è da mettere fisicità oltre alla qualità: bisogna adattarsi velocemente alla partita sapendo che il Genoa ha carattere e viene da un buon momento.

Regista e centrale? Sono tante valutazioni, bisogna vedere se voglio equilibrio a destra o velocità nel centrale. In mezzo al campo grazie a Dio c'è tanta qualità: Calhanoglu è Calhanoglu ma Barella, Sucic e Zielinski hanno fatto vedere di poterci giocare.

Più stimoli o più pressione? Gli stimoli c'erano anche prima, siamo consapevoli dell'importanza e della difficoltà di Genova, non c'è bisogno di vedere gli altri. Siamo pronti per i tre punti. De Rossi? E' una settimana che non lo sento: ci siamo sentiti quando ha preso l'incarico".