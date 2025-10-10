Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato anche dell'inizio di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”
news
Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato anche dell'inizio di Cristian Chivu
Italia contro Estonia e Israele. E tornano alcuni del blocco dell'Europeo 2021:—
"Credo che, vista la classifica, Gattuso ha pensato che si devono portare a casa i risultati ed è andato sul sicuro. Credo che si andrà allo spareggio, perché la Norvegia ha una carica interiore che la porterà a vincere le prossime due sfide".
Cosa la sta convincendo di Chivu?—
"In estate mi sono trovato con degli amici di Parma e ho chiesto di Chivu. E mi hanno detto che è veramente bravo. L'inizio con l'Inter testimonia che sarà un grande allenatore. Non era uno normale neanche come giocatore, visto che era capitano dell'Ajax già a 22 anni. E poi cerca sempre qualcosa di più, di migliorare".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA