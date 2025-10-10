FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”

news

Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”

Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato anche dell'inizio di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato anche dell'inizio di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”- immagine 2
Getty Images

Italia contro Estonia e Israele. E tornano alcuni del blocco dell'Europeo 2021:

—  

"Credo che, vista la classifica, Gattuso ha pensato che si devono portare a casa i risultati ed è andato sul sicuro. Credo che si andrà allo spareggio, perché la Norvegia ha una carica interiore che la porterà a vincere le prossime due sfide".

Maifredi: “Chivu sarà un top. Ho parlato con alcune persone a Parma e mi hanno detto che…”- immagine 3

Cosa la sta convincendo di Chivu?

—  

"In estate mi sono trovato con degli amici di Parma e ho chiesto di Chivu. E mi hanno detto che è veramente bravo. L'inizio con l'Inter testimonia che sarà un grande allenatore. Non era uno normale neanche come giocatore, visto che era capitano dell'Ajax già a 22 anni. E poi cerca sempre qualcosa di più, di migliorare".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Donadoni: “Scudetto? Mi auguro tante squadre in lizza fino alla fine. Il Napoli…”
Vierchowod: “I difensori di oggi poca roba, i più bravi sono all’estero. Lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA