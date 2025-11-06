FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…”

news

Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…”

Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…” - immagine 1
Intervistato da TMW, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto in campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto in campionato:

Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…”- immagine 2

"Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa".

Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…”- immagine 3
getty

"Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Brocchi: “Inter la più forte in Serie A, ma il Milan può vincere derby e campionato”
Carlos Augusto: “Non si vince senza giocare, siamo una grande squadra ma va dimostrato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA