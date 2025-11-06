Intervistato da TMW, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto in campionato

"Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa".

"Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene".