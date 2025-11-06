L'ex centrocampista ha parlato della stracittadina milanese in programma tra poco più di due settimane e della corsa al titolo

Cristian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ai microfoni dell'edizione milanese di Repubblica ha parlato del derby in programma tra poco più di due settimane e della corsa scudetto: "Chi la spunterà? Difficile sbilanciarsi. Dico da inizio campionato che l'Inter è la squadra sulla carta più forte di questa Serie A, ma che il Milan quest'anno potrà vincere non solo il derby, ma anche il campionato".